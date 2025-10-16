 “Me di cuenta...”: La sincera reflexión de Claudio Valdivia por su regreso a Fiebre de Baile - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

“Me di cuenta...”: La sincera reflexión de Claudio Valdivia por su regreso a Fiebre de Baile

En conversación con The Ellas Show, el ex futbolista reveló sus motivos para volver al programa en el que se estrenó ganando un importante duelo.

Jueves 16 de octubre de 2025 | 13:18

Claudio Valdivia volvió con todo a Fiebre de Baile. En su primera presentación el pasado 13 de octubre, el ex futbolista venció a Raimundo Cerda en un cerrado duelo.

Tras retornar al programa, el influencer habló con The Ellas Show y contó los motivos por los que aceptó aparecer en la pista de baile.

"Yo soy sincero, no me molesta nada. La plata obviamente que a todos nos gusta y trabajamos por esa. Yo estoy en una edad súper grande, donde tengo responsabilidad y tengo un hijo", comentó.

Claudio Valdivia valoró la competencia en Fiebre de Baile

En el espacio de CHV Streaming, conducido por Tomás y David, Valdivia recalcó que "la dinámica y el contenido que es Fiebre de Baile, que me tocó vivir la vez pasada, la prioridad y lo más importante es el baile".

"Sin embargo, me di cuenta ahora que en aquella época era demasiada farándula, demasiado conflicto que había en el backstage, ensayos y programas", agregó.

El otrora volante afirmó que "aquí hay algunas cosas que generan contenido y que sirven porque a la gente le gusta, pero como en aquella época, no".

Adicionalmente, el participante valoró la competencia. "Hay mucho nivel y eso genera atracción en uno para mejorar y darle para adelante", mencionando a Cony Capelli, Skarleth Labra y Gabriel Urzúa como algunos de los más fuertes.

Mira la entrevista acá

 

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Gianella Marengo reveló sutil “venganza” de Alexis Sánchez tras rechazarlo: “Me vetó”

La invitó a un jacuzzi: El coqueteo de deportista con ex pareja de futbolista que genera lío en Europa

Esteban Paredes reveló que le han dicho sus amigos futbolistas por estar en Fiebre de Baile

El sentido mensaje de Ini Cifuentes tras dejar Fiebre de Baile: “Seguiré bailando”
Publicidad
Publicidad