“Me di cuenta...”: La sincera reflexión de Claudio Valdivia por su regreso a Fiebre de Baile - Chilevisión

Claudio Valdivia volvió con todo a Fiebre de Baile. En su primera presentación el pasado 13 de octubre, el ex futbolista venció a Raimundo Cerda en un cerrado duelo.

Tras retornar al programa, el influencer habló con The Ellas Show y contó los motivos por los que aceptó aparecer en la pista de baile.

"Yo soy sincero, no me molesta nada. La plata obviamente que a todos nos gusta y trabajamos por esa. Yo estoy en una edad súper grande, donde tengo responsabilidad y tengo un hijo", comentó.

Claudio Valdivia valoró la competencia en Fiebre de Baile

En el espacio de CHV Streaming, conducido por Tomás y David, Valdivia recalcó que "la dinámica y el contenido que es Fiebre de Baile, que me tocó vivir la vez pasada, la prioridad y lo más importante es el baile".

"Sin embargo, me di cuenta ahora que en aquella época era demasiada farándula, demasiado conflicto que había en el backstage, ensayos y programas", agregó.

El otrora volante afirmó que "aquí hay algunas cosas que generan contenido y que sirven porque a la gente le gusta, pero como en aquella época, no".

Adicionalmente, el participante valoró la competencia. "Hay mucho nivel y eso genera atracción en uno para mejorar y darle para adelante", mencionando a Cony Capelli, Skarleth Labra y Gabriel Urzúa como algunos de los más fuertes.

