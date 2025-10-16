“Me di cuenta...”: La sincera reflexión de Claudio Valdivia por su regreso a Fiebre de Baile - Chilevisión

En conversación con The Ellas Show, el ex futbolista reveló sus motivos para volver al programa en el que se estrenó ganando un importante duelo.
Claudio Valdivia volvió con todo a Fiebre de Baile. En su primera presentación el pasado 13 de octubre, el ex futbolista venció a Raimundo Cerda en un cerrado duelo.
Tras retornar al programa, el influencer habló con The Ellas Show y contó los motivos por los que aceptó aparecer en la pista de baile.
"Yo soy sincero, no me molesta nada. La plata obviamente que a todos nos gusta y trabajamos por esa. Yo estoy en una edad súper grande, donde tengo responsabilidad y tengo un hijo", comentó.
En el espacio de CHV Streaming, conducido por Tomás y David, Valdivia recalcó que "la dinámica y el contenido que es Fiebre de Baile, que me tocó vivir la vez pasada, la prioridad y lo más importante es el baile".
"Sin embargo, me di cuenta ahora que en aquella época era demasiada farándula, demasiado conflicto que había en el backstage, ensayos y programas", agregó.
El otrora volante afirmó que "aquí hay algunas cosas que generan contenido y que sirven porque a la gente le gusta, pero como en aquella época, no".
Adicionalmente, el participante valoró la competencia. "Hay mucho nivel y eso genera atracción en uno para mejorar y darle para adelante", mencionando a Cony Capelli, Skarleth Labra y Gabriel Urzúa como algunos de los más fuertes.