“He sido traicionada”: El escándalo de infidelidad que sacude a futbolista australiano - Chilevisión

En el centro del escándalo está inmerso Lachie Neale, figura del fútbol australiano por una supuesta infidelidad a su esposa.

El volante, que milita actualmente en el Brisbane Lions del tradicional deporte local, habría engañado a su pareja con Tess Crosley, una de las amigas más cercanas que tenía la familia.

El caso se dio a conocer previo a la Navidad 2025, donde la afectada Jules Neale fue vista con sus hijos pasando las fiestas de fin de año alejada del jugador de 32 años.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Futbolista australiano desata escándalo por supuesta infidelidad

Según consignó The Sun, el caso remeció a su club y el mediocampista tomó una drástica decisión al dejar la capitanía.

"He defraudado a mi familia, y me disculpo por mis acciones, que han herido a los más cercanos a mí. Lo siento profundamente", señaló en declaraciones recogidas por el citado diario.

Ante las constantes consultas de medios locales, Jules Neale salió al paso de las especulaciones y señaló: "Quiero dejar muy en claro que no estoy 'trabajando en' nada".

"He sido traicionada de la manera más inimaginable. Todo lo que puedo hacer ahora es sanar y hacer lo mejor para mis hijos", agregó.

Es escándalo creció debido a que Crossley, con quien pasaban momentos como viajes o cumpleaños, también era casada al momento de involucrarse.

Lachie Neale es uno de los jugadores más reconocidos del fútbol australiano, el que tiene diferentes reglas al convenciona producto de que el balón es ovalado y se puede usar las manos, entre otros aspectos.