Adriana Barrientos reveló desconocido “affaire” con Manuel Neira: “A mí me gustaba”

La panelista de televisión recordó un encuentro que tuvo con el ex futbolista a la salida de una discoteque. “Fue la primera vez que pinchamos”, sostuvo.

Adriana Barrientos sorprendió al realizar una osada confesión, dando detalles de un “affaire” que tuvo con Manuel Neira.

La Leona reveló que todo ocurrió hace varios años a la salida de una discoteque en Santiago, lugar al que acudió junto a Nicole Moreno.

“Una vez yo tenía una amiga que se llamaba Luli y a mí me gustaba un chico. Yo recuerdo que a mí me gustaba, pero era como todo prohibido porque yo me había peleado con la que había sido su esposa, que era Pamela Díaz”, contó.





El encuentro de Adriana Barrientos con Pamela Díaz

En el programa Encantadas de Zona Latina, la panelista de televisión relató: “Me acuerdo que estábamos en una discoteque y le pedí a Luli que me llevara a la parte de atrás de su auto y me llevó con Manuel”.

“Pasamos a dejar a Manuel Neira a su casa y ahí fue la primera vez que pinchamos en el auto de Luli. Y ahí la Luli me pasó a dejar a mí a mi casa”, agregó.

En su relato, Barrientos bromeó con que Moreno “me salvó” y reiteró que pasaron a dejar al ex futbolista a su casa y posteriormente a ella a su domicilio.

“Yo estaba feliz. Fue la primera vez que pinché con Manuel ahí en el auto de la Luli, pero tuvimos que ir a la parte de atrás porque había prensa afuera (de la discoteque)”, sentenció.