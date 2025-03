Qué canal transmite hoy EN VIVO Chile vs Ecuador partido por Eliminatorias - Chilevisión

La Selección Chilena busca retomar el camino del triunfo recibiendo a Ecuador, complejo rival al que se mide por la fecha 14° de las Eliminatorias.

Sin Alexis Sánchez ni Lucas Cepeda, este último descartado a última hora, La Roja va por puntos claves que le permitan acercarse a la zona de repechaje y seguir peleando por ir al Mundial 2026.

La tarea no asoma nada sencilla debido a que La Tri está segunda en la tabla de posiciones, llegando encendida tras vencer a Venezuela en la jornada anterior.

Qué canal transmite el partido de Chile vs Ecuador

El partido de Chile ante Ecuador, válido por la fecha 14° de las Eliminatorias, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además, el gran choque lo podrás seguir completamente gratis a través de la señal online de chilevision.cl y la App MiCHV.

Hora del duelo entre Chile y Ecuador por Eliminatorias

El compromiso de La Roja contra La Tri comienza a las 21:00 horas de Chile de este martes 25 de marzo, disputándose en el Estadio Nacional.

Posible formación de Chile