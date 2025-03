“Es un profesional”: Ricardo Gareca aclara la ausencia de Alexis Sánchez para enfrentar a Ecuador - Chilevisión

Tras ser liberado de la Selección Chilena, Ricardo Gareca abordó la ausencia de Alexis Sánchez de cara al crucial partido ante Ecuador por las Eliminatorias.

En medio de especulaciones con que fue Maravilla el que decidió bajarse, el DT de La Roja fue tajante y comentó en conferencia de prensa: "No lo creo de Alexis".

"Por más que salgan las versiones, él es un profesional al 10%%, entrega todo por la Selección. Estamos convencidos de que tiene ganas", añadió el Tigre.

Gareca aclaró que el tocopillano tiene una molestia física "y eso es un impedimento. Yo nunca, en ningún momento, he decidido si jugaba o no porque se lesionó".

"Tuvo una molestia que no le dejó viajar a Paraguay y que no le permite estar ahora con Ecuador. Nunca percibí algo que me haga dudar de Alexis de que no quiera estar, eso lo descarto totalmente", agregó.

¿A qué hora juega Chile ante Ecuador por las Eliminatorias?

El partido deChile ante Ecuador por la fecha 14° de las Eliminatorias arrancará a las 21:00 horas de Chile de este martes 25 de marzo

El duelo, a disputarse en el Estadio Nacional lo podrás ver por Chilevisión, la señal online de chilevision.cl y la App MiCHV.