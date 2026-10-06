Pelotazo que costó caro: La sanción que espera a Daniil Medvedev tras descalificación en ATP de Beijing

Pese a disculparse tras la escandalosa situación, el ruso aguarda por un duro castigo que lo afectará a nivel deportivo y económico.

Daniil Medvedev (5°) protagonizó un bochorno en el ATP 500 de Beijing, siendo descalificado este lunes en el partido de semifinales ante Novak Djokovic (11°) por dar un pelotazo al público.

Tras perder un punto con el marcador 7-5 y 5-3 a favor del serbio, el ruso golpeó la bola y terminó impactando en el rostro de un espectador.

Pese a que se disculpó por lo ocurrido, el moscovita espera por una durísima sanción que lo golpeará en lo deportivo y económica.





Daniil Medvedev se prepara para dura sanción

Producto de este papelón, el tenista perderá los 200 puntos obtenidos en el torneo que era vitales en la lucha por estar en el ATP Finals.

A esto se sumará que no recibirá los 219 mil dólares por haber avanzando a la ronda de los cuatro mejores, equivalentes a más de 210 millones de pesos chilenos.

El caso no se queda ahí. Medvedev podría ser investigado y se arriesga a un castigo mayor que incluiría una nueva multa.

Consultado por su descalificación, el ruso reconoció que se sintió “horrible” y manifestó estar buscando la forma de contactarse con el afectado.

“Espero que esté bien, porque nunca se sabe con este tipo de situaciones. Espero poder reunirme con él y compensarlo de alguna manera”, aseguró a la prensa.