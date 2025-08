Yasmani Acosta, a un año de su histórica medalla en París 2024: “Te da mucha felicidad y satisfacción” - Chilevisión

Yasmani Acosta disfruta de un periodo que define como "sabático", aunque siempre con el foco puesto en los próximos desafíos.

A un año de su histórica plata en los Juegos Olímpicos París 2024, el luchador grecorromano habla de lo que sintió con la presea en el cuello y de lo que viene en su carrera.

"Estoy tranquilo. Ha sido un año sabático con mucho descanso, preparándome para lo que serán los Juegos Bolivarianos y el próximo año comienzo bien fuerte con la preparación para los próximos Juegos Olímpicos", comenta.

En entrevista con CHV Deportes, el representante del Team Chile afirma que estos meses de descanso estaban planificados y que lo aprovechó para operarse la nariz.

"Comencé a entrenar a comienzos de esta semana tras operarme. El 23 de agosto nos vamos a Europa y vamos con lo fuerte con vista a los Juegos", señaló.

A sus 37 años, el nacido en Matanzas reconoce su esperanza en que la disciplina le entregue más alegrías al país. "Hay desarrollo y hemos ido creciendo poco a poco. A futuro confíamos en que puedan haber muchas más medallas, más resultados y seguir creciendo", dice.

La reflexión de Yasmani Acosta a un año de París 2024

Su sobresaliente actuación en la cita de los anillos culminó con la medalla de plata en la categoría 130 kilos, donde no pudo contra el cubano Mijaín López, uno de sus grandes amigos.

Sobre aquella final, el chileno admite que "fue una lucha complicada. Más allá de lo físico, fue difícil emocionalmente. Con Mijaín llevo 14 años entrenando casi todos los días. Fueron sus últimos Juegos Olímpicos y hay muchas emociones".

"Era muy difícil competir con él en una final sabiendo todas estas cosas externas. Me faltó un poquito más y creo que me jugaron mucho las emociones. Sentí que no era mi momento para brillar siendo campeón. Me quedan otros Juegos Olímpicos y creo que tengo todavía una oportunidad más y sueño con eso", indica.

El luchador rememora la emoción que sintió en ese instante y lanza una fuerte reflexión: "Uno como que llora, pero ríe a la misma vez de felicidad. En Cuba veía los Juegos Olímpicos en la tele sentado en mi casa, soñar con un momento así era muy lejano. Quién iba a decir que, después de tanto tiempo, iba a estar compitiendo en unos Juegos acá en Chile".

"Cuando llegué a Chile a trabajar como guardia de seguridad, la meta y los sueños se hacían un poco más lejanos y difíciles de alcanzar. Una vez que te pones una medalla en los Juegos Olímpicos comienzas a revivir esos momentos poco a poco, te da mucha felicidad y satisfacción", sentenció.