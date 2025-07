Tinder y un bus a Valparaíso: Yasmani Acosta dio detalles de cómo conoció a su pareja - Chilevisión

Yasmani Acosta se convirtió en uno de los deportistas más importantes de la historia chilena, logrando en agosto del año pasado una medalla de plata en los Juegos Olímpicos París 2024.

El nacional obtuvo la presea siendo apoyado en todo momento por Rommina Sepúlveda, su pareja que estuvo en Francia acompañado al luchador.

Precisamente, el propio atleta entregó detalles de su relación con la joven, a quien conoció a través de Tinder al poco tiempo de arribar al país.

Los planes de Yasmani Acosta con su pareja

En La Divina Comida, donde estuvo junto a Katherine Orellana, Álvaro Véliz y Yamna Lobos, el nacido en Cuba relató que todo comenzó "en el periodo en el que trabajaba de guardia de seguridad. Es difícil conocer a alguien porque tienes poco tiempo".

Este último comentario provocó la reacción de la cantante, quien le lanzó una particular broma que desató carcajadas. "A no ser que sea mechera, jaja", comentó.

Tras reírse, Acosta continuó: "Entré a la aplicación. No la conocía y me empezaron a seguir. Ahí la conocí, es de Valparaíso y yo no sabía cómo llegar".

"Estuvimos hablando como una semana. Terminaba de trabajar y llegaba a la casa como a las 6 de la mañana. Me duché, comí algo y fui a tomar el bus. Llegué a Valparaíso y ahí la conocí. Yo sentí que la conocía de hace mucho tiempo", añadió.

Sobre sus planes a futuro, el medallista olímpico reveló que "no de mis sueños es formar una familia. Tener a mi niño o niña, ojalá llevarlo a los Juegos Olímpicos y subirme al podio con él en brazos".