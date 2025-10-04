Delegación histórica: Team Chile anuncia los nominados para el Mundial de Ciclismo de Pista 2025 - Chilevisión

La Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile (Fedenacich), el Comité Olímpico de Chile (COCh) y el Instituto Nacional de Deportes (IND) anunciaron la nómina oficial del Team Chile para el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025.

En total, 18 integrantes forman parte de la mayor delegación chilena en evento de este tipo, el que se realizará en el Velódromo de Peñalolén del 22 al 26 de octubre.

Al respecto, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, comentó: "Podemos observar una delegación amplia y bien preparada, con velocistas y fondistas que han venido trabajando con seriedad en concentraciones, torneos de preparación y sesiones específicas en la pista".

En tanto, Miguel Ángel Mujica, presidente del COCh, afirmó que "llegamos con nombres consolidados y nuevas cartas que han mostrado gran nivel en la temporada. Detrás del equipo hay planificación y cuerpo técnico. Queremos que la gente se reconozca en este Team Chile y que el Mundial sea un punto de encuentro entre el alto rendimiento y la afición".

Nómina de primer nivel para Chile

La nómina de representantes del Team Chile para el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 cuenta con exponentes de alto nivel, encabezados por Jacob Decar, medallista de de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

En la antesala, el rider nacional habló sobre su expectativa por la posibilidad de ser local en un Mundial. "Es un evento muy importante para el ciclismo chileno, el más grande que se ha hecho en nuestr país en ciclismo de pista después de los Panamericanos. Y creo que el velódromo va a estar lleno y se va a vivir esa vibra deportiva", señaló.

La clasificación de Chile a las once pruebas en varones y damas marca un hito histórico, que remarcó Scarlet Cortés. "Estamos muy felices todo el equipo femenino, de ser parte de esta gran fiesta del ciclismo. Nos enorgullece estar presentes en todas las pruebas, un momento histórico para el ciclismo de pista nacional", valoró.

La cita planetaria reunirá a 49 delegaciones y un total de 349 ciclistas, disputando 22 pruebas oficiales (11 femeninas y 11 masculinas) con finales todos los días de competencia.

Nómina Team Chile – Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025

Equipo masculino:

Medio fondo: Jacob Decar, Diego Rojas, Martín Mancilla, Cristian Arriagada, Josafat Cárdenas, Raimundo Carvajal (reserva)

Velocidad: Camilo Palacios, Roberto Castillo, Nicolás Vergara.

Equipo femenino: