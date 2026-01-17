Rally Dakar 2026: Lucas del Río selló una histórica actuación y lideró la participación chilena - Chilevisión

Chile fue protagonista y firmó una destacada actuación durante este sábado en el Rally Dakar 2026 gracias a Lucas del Río, quien sorprendió y culminó una exitosa participación en la categoría Challenger.

El piloto chileno, junto al navegante argentino Bruno Jacomy, finalizó en el tercer lugar de la última etapa, resultado que le permitió asegurar el cuarto puesto de la clasificación general, quedando a solo 1 minuto y 17 segundos del podio.

Una señal de superación, si se considera que en sus presentaciones anteriores del Río desde 2023 nunca había logrado meterse entre los diez mejores, y este año se consolida hasta ahora como el mejor representante chileno de la edición 48º que finalizó en Yanbú.

Participación de chilenos en el Rally Dakar 2026

En la misma categoría Challenger, Ignacio Casale zanjó la etapa final en el decimotercer puesto, resultado que lo dejó sexto en la general, concretando una excelente participación.

Por su parte, en SSV, el experimentado Francisco “Chaleco” López finalizó sexto en la general, luego de llegar quinto en la última etapa del exigente trazado.

Finalmente, en motos, Chile también tuvo una destacada performance bajo el nombre de José Ignacio Cornejo, quien logró un séptimo lugar en la general, mientras que Tomás de Gavardo completó la competencia en el puesto 25º.