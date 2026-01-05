Golpe chileno en el Rally Dakar: Lucas del Río se quedó con la segunda etapa en Challenger - Chilevisión

Lucas del Río consiguió este martes el primer triunfo chileno en el Rally Dakar 2026 que se desarrolla en Arabia Saudita, logrando el primer lugar en la categoría Challenger.

El nacional, junto a su navegante argentino, Bruno Jacomy, se impuso en la prueba realizada entre Yanbú y Al-Ula que contó con 400 kilómetros cronometrados.

Con un tiempo de 4:26:49, el piloto superó al local Yasir Seaidan y la neerlandse Puck Klaassen, quienes completaron el podio.

Gracias a este resultado, la dupla alcanzó el tercer puesto en la tabla general y quedó a 02:20 de los punteros, el argentinos David Zille.

En esta misma categoría, Ignacio Casale fue 16° y se mantiene en esta misma posición en la clasificación general.

Por su parte, Francisco "Chaleco" López fue cuarto en SSV y comienza a pelear el líderato que por ahora le pertenece al francés Xavier de Soultrait.

Finalmente, Ignacio Cornejo fue 11° en motros, Ruy Barbosa 25° y Tomás de Gavardo 38°, mientras que Hernán Garcés llegó en el lugar 32° en autos (Ultimate).