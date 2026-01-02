 Experiencia y juventud: Estos son los 7 chilenos que competirán en el Rally Dakar 2026 - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Experiencia y juventud: Estos son los 7 chilenos que competirán en el Rally Dakar 2026

Arabia Saudita nuevamente es la sede de la competencia, una de las más tradicionales y exigentes del mundo motor.

Viernes 2 de enero de 2026 | 11:50

Este sábado 3 de enero comienza una nueva edición del Rally Dakar, tradicional competencia del mundo motor que volverá a tener presencia chilena.

Son siete los nacionales que estarán en las exigentes pruebas, las cuales se desarrollarán por séptima ocasión consecutiva en Arabia Saudita.

La 48° versión contempla un recorrido de 8.000 kilómetros, finalizando en la ciudad de Yanbu ubicada a orillas del Mar Rojo.

Uno de los debutantes en la cita es Ruy Barbosa, quien estará en la categoría motos al igual que Tomás de Gavardo y José Ignacio Cornejo.

A ellos se suma Francisco "Chaleco" López, veterano de mil batallas que a sus 50 años va por un nuevo título al ganar anteriormente en la categoría Side by Side en 2019 y 2021 y la serie Challenger 2022.

La competencia se extenderá hasta el sábado 17 de este mes.

Estos son los 7 chilenos en el Rally Dakar

  • Tomás de Gavardo: Motos
  • José Ignacio Cornejo: Motos
  • Ruy Barbosa: Motos
  • Francisco "Chaleco" López: Autos
  • Lucas del Río: Autos
  • Ignacio Casale: Autos
  • Hernán Garcés: Autos

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

De blanco y en familia: Así vivieron las celebraciones de Año Nuevo los futbolistas chilenos

Máxima distinción: Ignacio Torres y Erick Pulgar ganan el premio Mejor de los Mejores

Boxeador Anthony Joshua sobrevive a fatal accidente de tránsito en Nigeria: Dos personas murieron

La confesión de Valentina Toro tras ser operada de grave lesión: “Me pegué un show”
Publicidad
Publicidad