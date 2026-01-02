Experiencia y juventud: Estos son los 7 chilenos que competirán en el Rally Dakar 2026 - Chilevisión

Este sábado 3 de enero comienza una nueva edición del Rally Dakar, tradicional competencia del mundo motor que volverá a tener presencia chilena.

Son siete los nacionales que estarán en las exigentes pruebas, las cuales se desarrollarán por séptima ocasión consecutiva en Arabia Saudita.

La 48° versión contempla un recorrido de 8.000 kilómetros, finalizando en la ciudad de Yanbu ubicada a orillas del Mar Rojo.

Uno de los debutantes en la cita es Ruy Barbosa, quien estará en la categoría motos al igual que Tomás de Gavardo y José Ignacio Cornejo.

A ellos se suma Francisco "Chaleco" López, veterano de mil batallas que a sus 50 años va por un nuevo título al ganar anteriormente en la categoría Side by Side en 2019 y 2021 y la serie Challenger 2022.

La competencia se extenderá hasta el sábado 17 de este mes.

Estos son los 7 chilenos en el Rally Dakar