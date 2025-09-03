“Pasó mucho tiempo”: El estremecedor relato de la muerte de entrenador de voley playa en el Aeropuerto - Chilevisión

Luto en el deporte chileno ha causado la muerte de Paulo Roberto Moreira, más conocido como “Paulao”, Head Coach del Team Chile de vóleibol playa.

El entrenador falleció a la edad de 58 años, tras sufrir una trombosis pulmonar al momento de bajar del avión en el que llegó a Chile desde Panamá.

Tras el trágico deceso, Irán Arcos, presidente de la Federación de Básquetbol de Chile, relató cómo fueron los últimos instantes conscientes del entrenador. De igual manera, acusó que la asistencia médica tardó mucho en llegar.

El estremecedor relato de la muerte de Paulao

“Al salir del avión se produce un desmayo, yo cuando salgo del avión veo que al iniciar la manga estaban atendiendo una persona y cuando veo, veo que era Paulao”, partió relatando.

“Me acerco, le digo qué te pasó, me dice que sufrió un desmayo y que era hipertenso. Empecé a asistirlo, a preguntarle, teníamos un diálogo, él estaba consciente, con algunas complicaciones de respiración y empezamos a solicitar la ayuda médica”, continuó.

“Creo que pasó mucho tiempo, es el personal de la aerolínea Copa la que presta la primera asistencia a través del piloto, que le pide a la azafata que venga con el oxígeno, y ahí cuando estaban en esa acción, aparece la asistencia médica”

Por último, explicó que “la ambulancia sube por la manga y le prestan los primeros auxilios y de ahí ya para mí la cosa se complicó, porque le hacen reanimación”.

