 Oficial: Esta será la ciudad sede de los Juegos Panamericanos 2031 - Chilevisión
Oficial: Esta será la ciudad sede de los Juegos Panamericanos 2031

Tras la Asamblea General Extraordinaria de Panam Sports realizada en Santiago, se determinó a la sucesora de Lima 2027.

Viernes 10 de octubre de 2025 | 16:48

Este viernes se dio a conocer la sede de los Juegos Panamericanos 2031, evento que finalmente se desarrollará en Asunción.

La capital de Paraguay fue escogida tras la Asamblea General Extraordinaria de Panam Sports realizada en Santiago, por lo que será la sucesora de Lima 2027.

En la instancia, el presidente del organismo, Neven Ilic, reveló el resultado en el que la ciudad guaraní albergará la gran cita continental.

Asunción consiguió un total de 28 votos, superando estrechamente a Río-Niterói de Brasil que obtuvo 24 sufragios.

Tras conocer el resultado, el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, manifestó a Panam Sports: "Estoy muy feliz. Nuestros sueños, gracias a Dios, con el apoyo de todos, se hacen realidad. Vamos a trabajar mucho por esto y estamos muy felices, valoramos mucho el apoyo de la gente y no vamos a defraudarlos nunca".

Cabe recordar que Paraguay viene de organizar los Juegos Panamericanos Junior 2025, donde el Team Chile brilló con 65 medallas incluyendo 18 de oro.

