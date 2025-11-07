HOY | Noche de Combos 2: A qué hora es, cómo ver EN VIVO y cartelera completa - Chilevisión

El esperado evento de boxeo se realiza en el Teatro Caupolicán, recinto en el que estarán Jorge Aldoney, Julianno Sosa, Rodrigo Gallina y Pollo Castillo, entre otros.
Viernes 7 de noviembre de 2025 | 16:34
Este viernes se realiza la esperada Noche de Combos 2, evento de boxeo en el que diversas figuras de la tv, música y las redes sociales se suben al ring.
La jornada tiene entradas completamente agotadas, donde los seguidores esperan ansiosos algunas de las llamativas peleas en una velada que contempla un show de Américo.
Entre esos combates está el de Jorge Aldoney, ex Gran Hermano, ante el cantante Julianno Sosa, el que está catalogada dentro de las estelares.
Noche de Combos 2 será transmitido en vivo y online por la cuenta de Kick de Dylantero, uno de los creadores de contenido que saca adelante el evento.
La plataforma es completamente gratis y puede ser seguida desde cualquier celular o tablet.
La jornada inicia a las 16:00 horas de Chile de este viernes 7 de noviembre, disputándose en el Teatro Caupolicán de Santiago.