 HOY | Noche de Combos 2: A qué hora es, cómo ver EN VIVO y cartelera completa - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

HOY | Noche de Combos 2: A qué hora es, cómo ver EN VIVO y cartelera completa

El esperado evento de boxeo se realiza en el Teatro Caupolicán, recinto en el que estarán Jorge Aldoney, Julianno Sosa, Rodrigo Gallina y Pollo Castillo, entre otros.

Viernes 7 de noviembre de 2025 | 16:34

Este viernes se realiza la esperada Noche de Combos 2, evento de boxeo en el que diversas figuras de la tv, música y las redes sociales se suben al ring.

La jornada tiene entradas completamente agotadas, donde los seguidores esperan ansiosos algunas de las llamativas peleas en una velada que contempla un show de Américo.

Entre esos combates está el de Jorge Aldoney, ex Gran Hermano, ante el cantante Julianno Sosa, el que está catalogada dentro de las estelares.

Cómo ver EN VIVO y ONLINE Noche de Combos 2

Noche de Combos 2 será transmitido en vivo y online por la cuenta de Kick de Dylantero, uno de los creadores de contenido que saca adelante el evento.

La plataforma es completamente gratis y puede ser seguida desde cualquier celular o tablet.

A qué hora comienza Noche de Combos 2

La jornada inicia a las 16:00 horas de Chile de este viernes 7 de noviembre, disputándose en el Teatro Caupolicán de Santiago.

Cartelera de Noche de Combos 2

  • Jorge Aldoney vs. Julianno Sosa
  • Pollo Castillo vs. Rodrigo Gallina
  • Renatosa Jara vs. Majoobleach Góngora
  • Ignacio Socías vs. Altoyoyo
  • Benjamín Arismendi vs. Nickten10 (Nicolás Escobar)
  • Daniel Uribe vs. Angelo Arcoverde – Pelea por título 
  • Juan Meza González vs. Ángel “Trewa” Ruiz – Pelea por título 
  • Yohanny Carriel vs. Carlos Milles
  • Kervens Bouche vs. Tomas Lastra
  • Pablo Acevedo vs. Sebastián Jaña
  • Matias Retamal vs. Esteban Vásquez

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Copa del Mundo de Triatlón en San Pedro de la Paz: Se podrá ver por plataformas digitales de Chilevisión

Oficial: Esta será la escudería en que Franco Colapinto correrá en la Fórmula 1 el 2026

Por situación judicial: La particular fórmula de Jorge Valdivia para estar en duelo de leyendas

Sirena de leyenda: Bárbara Hernández hace historia e ingresa al Salón de la Fama de la Natación
Publicidad
Publicidad