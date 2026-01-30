 “Mente Fría”: Chilevisión emitirá cortometraje documental sobre la pasión del esquí de alto rendimiento - Chilevisión
El film explora qué ocurre en la mente de quienes compiten al límite en nuestro país, donde se realizaron entrevistas íntimas a esquiadores y esquiadoras de distintas disciplinas.

Viernes 30 de enero de 2026 | 10:17

Chilevisión emitirá este sábado "Mente Fría", un cortometraje documental que se adentra en la dimensión mental del esquí de alto rendimiento en Chile.

Con ocho entrevistas íntimas a esquiadores y esquiadoras de distintas disciplinas, desde el esquí alpino hasta el freeride, el film explora qué ocurre en la mente de quienes compiten al límite, enfrentando velocidad, riesgo y presión extrema.

La pieza audiovisual, que es dirigida por Natalia Pereda y Pablo Pereda, ha sido presentada en diversos festivales en Farellones y Valle Nevado, Puerto Varas y el Festival iF3 (International Freeski Film Festival) Canadá el 2025.

Con varios de sus protagonistas activos en el circuito internacional y en el contexto de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina, "Mente Fría" propone una mirada profunda sobre la concentración, la toma de decisiones y el equilibrio emocional que exige dedicarse profesionalmente a un deporte donde cada error cuenta.

Un viaje a la mente de atletas que enfrentan lo extremo con templanza, foco y convicción.

Fecha y dónde ver cortometraje documental "Mente Fría"

"Mente Fría" lo podrás ver en vivo por Chilevisión, comenzando a las 14:45 horas de Chile de este sábado 31 de enero.

Adicionalmente, el cortometraje documental será emitido por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

