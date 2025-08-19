La reacción de Jean Paul Pineda tras detención de su pareja: Estaría vinculada a asociación criminal - Chilevisión

El ex futbolista nacional Jean Paul Pineda se refirió a la detención de su pareja, Valentina Castro Berríos, quien fue arrestada por supuestos vínculos con una asociación criminal.

La joven de 27 años fue aprehendida en el marco de una investigación contra una red delictual vinculada al robo de autos y camiones, operativo que se produjo en diferentes regiones.

Según consignó Contigo en la Mañana, la mujer fue detenida en el departamente del ex delantero ubicado en San Bernardo, suceso que se habría dado en las últimas horas.

El matinal de Chilevisión apuntó a que el rol de Castro Berríos habría sido comprar maquinaria pesada, adquiriéndolos sabiendo que eran robados.

La reacción de Jean Paul Pineda tras detención de su pareja

Consultado por esta situación, Jean Paul Pineda habló vía mensaje con Contigo en la Mañana y aseguró estar "en shock" por todo lo ocurrido.

"Agradezco que me hayan contactado y el interés (por saber mi versión). Por el momento, no me voy a referir al tema ya que estoy en shock con el tema. Llevo muy poco tiempo con ella. Muchas gracias", comentó.

Además, se comunicó que la madre, el padre y un hermano de la joven también estarían detenidos por su supuesta participación en la asociación.

