“Se escuchan gritos”: Revelan nuevos antecedentes de detención de Jean Paul Pineda - Chilevisión

El ex futbolista Jean Paul Pineda volvió a ser detenido este miércoles, luego de que se le acusara de agredir físicamente a su actual pareja.

El arresto del otrora delantero se dio en su departamento ubicado en calle Froilán Roa, La Florida, lugar al que llegó personal de seguridad municipal y posteriormente Carabineros.

Tras la audiencia, el ex deportista quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario total y prohibicion de acercamiento a la víctima.

Los antecedentes de la detención de Jean Paul Pineda

Uno de los vecinos del edificio aseguró a CHV Noticias que Pineda está en el departamento "pasa algo", afirmando que esto se ha dado en varias ocasiones.

Sobre este caso, esta persona sostuvo: "Se escuchan gritos de parte de ella y de él, con él echándola del departamento, como lo ha hecho en otras oportunidades, y ella resistiéndose".

"Hasta que comencé a sentir ruidos, golpes y ella gritando totalmente descontrolada. Ella estaba totalmente despeinada, por decirlo de alguna manera, con su ropa media forcejeada y rota, muy nerviosa".

Además, el vecino apuntó a que "diría que los dos estaban con efectos del alcohol, lo más probable".

En principio, el incidente habría comenzado cerca de las 22:30 horas del martes, aunque la detención aparentemente fue pasada la medianoche.