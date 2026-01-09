Itaú Ironman 70.3 de Pucón 2026: Hora y dónde ver EN VIVO la carrera más linda del mundo - Chilevisión

El deporte chileno vive una gran jornada este domingo, día en que se realiza le edición 2026 del Itaú IRONMAN 70.3 de Pucón.

Conocida como "la carrera más linda del mundo", la competencia cuenta con atletas de renombre en categorías de damas y varones, donde se destacan los chilenos Diego Moya, Vicente Trewhela, Florencia Garrido y Catalina Salazar.

Adicionalmente, este tremendo evento entrega cupos clasificatorios para el Mundial Multisport de la World Triathlon de Abu Dabi 2026, lo que la hace todavía más relevante.

¿Dónde ver EN VIVO el Itaú IRONMAN 70.3 de Pucón 2026?

El Itaú IRONMAN 70.3 de Pucón 2026 será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura.

Además, la gran competencia la podrás ver online y totalmente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl,, la App MiCHV y nuestro canal de YouTube.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver el Itaú IRONMAN 70.3 de Pucón 2026 GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver esta esperada cita , debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Horario del Itaú IRONMAN 70.3 de Pucón 2026

El evento comienza a las 6:45 de Chile de este domingo 11 de enero, realizándose en la Región de La Araucanía.