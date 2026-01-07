La carrera más linda del mundo: Chilevisión transmitirá en vivo el Ironman 70.3 de Pucón - Chilevisión

Chilevisión realizará este domingo 11 de enero una cobertura especial del Ironman 70.3 de Pucón, uno de los eventos deportivos más emblemáticos del verano en Chile, con una transmisión en vivo desde la zona lacustre.

La denominada "carrera más linda del mundo" irá al aire desde las 6:45 y hasta las 12:20 horas, con todo el desarrollo de la competencia y mostrando todos los detalles de esta exigente prueba que reúne a destacados triatletas nacionales e internacionales en un entorno natural único.

La conducción de esta transmisión especial estará a cargo de Claudio Bustíos, Ignacio Miranda y Clara Comparini, quienes encabezarán el despacho en vivo y en directo desde Pucón, entregando información en tiempo real, análisis deportivo y el ambiente que se vive en torno a esta tradicional cita.

El Ironman 70.3 Pucón es una de las competencias de triatlón más exigentes y tradicionales de Chile, conocida por su recorrido de media distancia que combina 1,9 km de natación, 90km de ciclismo y 21,1 km de carrera, y que cada año convoca a triatletas de alto nivel de todo el mundo en un entorno natural único junto al Lago Villarrica

En la edición más reciente disputada en enero de 2025, el canadiense Tyler Mislawchuk se coronó campeón en la categoría masculina, mientras que en damas la ganadora fue la mexicana Cecilia Pérez.

Con esta cobertura, Chilevisión refuerza su compromiso con el deporte y con la transmisión de eventos de alto impacto para las audiencias, acercando a los televidentes a las principales competencias que se desarrollan a lo largo del país