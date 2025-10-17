 Entre los mejores: Ignacio Flores conquista el bronce en Mundial de Triatlón Junior - Chilevisión
Entre los mejores: Ignacio Flores conquista el bronce en Mundial de Triatlón Junior

El chileno finalizó tercero en la cita planetaria desarrollada en Australia, quedando a solamente ocho segundos del ganador del oro.

Viernes 17 de octubre de 2025 | 12:37

Una destacada participación tuvo Ignacio Flores en el Mundial de Triatlón Junior de Australia, logrando la medalla de bronce.

El representante del Team Chile brilló en tierras oceánicas al finalizar la carrera con un tiempo de 55 minutos y 50 segundos.

El nacional quedó a solamente ocho segundos del ganador de la prueba, el francés Tristan Douche que es uno de los más fuertes en esta categoría.

También se destacó la participación del otro nacional en competencia, Sebastián Zurob, quien finalizó en el 10° puesto con un tiempo de 56’10”.

El desempeño consagra a ambos como algunas de las grandes promesas en la disciplina.

