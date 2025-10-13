En el podio: Martín Vidaurre finalizó segundo en el Mundial de MTB tras sobresaliente actuación - Chilevisión

El ciclista nacional Martín Vidaurre tuvo una gran actuación en el circuito mundial UCI XCO de mountainbike, obteniendo el subcampeonato.

El chileno se quedó con el segundo lugar en la última etapa en Mont-Sainte-Anne, Canadá, lo que le permitió quedarse quedar entre los mejores de la especialidad.

En una tremenda carrera realizada este fin de semana, el medallista en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 sumó 200 puntos en suelo norteamericano.

Con un tiempo de una hora, 21 minutos y 52 segundos, el santiaguino quedó a casi 10 segundos del ganador de la prueba, el británico Charlie Aldridge.

Con esto, Vidaurre alcanzó las 1695 unidades en la tabla final de la categoría Elite de la Copa del Mundial, la que consagró al estadounidense Christopher Blevins (1996).

En sus redes sociales, el representante nacional subió un video en el que agradeció el apoyo de sus cercanos y de los hinchas.