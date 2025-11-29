 Gran Premio de Qatar: Horarios, dónde ver EN VIVO y ONLINE la carrera de Fórmula 1 - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Gran Premio de Qatar: Horarios, dónde ver EN VIVO y ONLINE la carrera de Fórmula 1

Este fin de semana el Gran Circo llega a Qatar y se correrá en el circuito Internacional de Lusail.

Sábado 29 de noviembre de 2025 | 14:55

Este fin de semana se corre en Lusail el Gran Premio de Qatar, la vigésima tercera carrera de la temporada 2025 de Fórmula 1, que lidera el piloto de McLaren, Lando Norris. 

El británico sufrió un importante golpe en el GP de Las Vegas la semana pasada, donde había conseguido el segundo lugar, sin embargo, fue descalificado al igual que su compañero Oscar Piastri por irregularidades en el McLaren.  

El gran beneficiado de esto fue Max Verstappen, que tras ganar en Las Vegas quedó a solo 24 puntos del líder, cuando hace unos meses esa diferencia era de más de 100 unidades. 

Norris es el líder del Mundial con 390 puntos, más atrás aparece su compañero Piastri con 366, mismo puntaje que tiene Verstappen. 

Horarios para Chile del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Sábado 29 de noviembre

  • Carrera Sprint: 11:00 horas
  • Clasificación: 15:00 horas

Domingo 30 de noviembre

  • Carerra: 13:00 horas

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE el Gran Premio de Qatar?

La vigésima tercera carrera de la temporada, a disputarse en Qatar, la podrás ver este domingo a través de la plataforma Disney+ y el canal de streaming oficial F1 TV. 

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Stephanie Vaquer vs. Nikki Bella: Hora y dónde ver EN VIVO en Chile pelea por Survivor Series 2025

Chile no pudo con Brasil en las Clasificatorias al Mundial de Básquetbol Qatar 2027

Chile vs Brasil: Hora y dónde ver EN VIVO partido por Clasificatorias al Mundial de Básquetbol

Recibió balazo en la espalda: Figura del vóleibol sobrevivió de milagro a brutal asalto en Brasil
Publicidad
Publicidad