Gran Premio de México: Horarios, dónde ver EN VIVO y ONLINE la carrera de Fórmula 1 - Chilevisión

Este fin de semana el Gran Circo llega a Ciudad de México y se correrá en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Domingo 26 de octubre de 2025 | 09:34

Este fin de semana se corre en Ciudad de México el Gran Premio de México, la vigésima carrera de la temporada 2025 de Fórmula 1, que lidera el piloto de McLaren, Oscar Piastri. 

Pese a ello, cada vez es menos la ventaja que lleva el australiano, que durante las últimas carreras ha tenido falta de ritmo y ha estado lejos de sus rivales por el campeonato, Lando Norris y Max Verstappen. 

El piloto de Países Bajos es el que más puntos ha sumado en los últimos Grandes Premios, de hecho, la semana pasada en Austin ganó tanto la carrera como la sprint. 

Piastri es el líder del Mundial con 346 puntos, más atrás aparece su compañero Norris con 332. Mientras que tercero es Verstappen con 306. 

Horarios para Chile del Gran Premio de México de Fórmula 1

Sábado 25 de octubre

  • Práctica Libre 3: 14:30
  • Clasificación: 18:00

Domingo 26 de octubre

  • Carerra: 17:00

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE el Gran Premio de México?

La vigésima carrera de la temporada, a disputarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la podrás ver este domingo través de la plataforma Disney+ y el canal de streaming oficial F1 TV. 

