 Gran Premio de Estados Unidos: Horarios, dónde ver EN VIVO y ONLINE la carrera de Fórmula 1 - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Gran Premio de Estados Unidos: Horarios, dónde ver EN VIVO y ONLINE la carrera de Fórmula 1

Este fin de semana el Gran Circo regresa a América y se correrá en Austin, Texas, el Gran Premio de Estados Unidos.

Domingo 19 de octubre de 2025 | 09:24

Este fin de semana se corre en Austin el Gran Premio de Estados Unidos, la decimonovena carrera de la temporada 2025 de Fórmula 1, que lidera el piloto de McLaren, Oscar Piastri. 

La escudería británica intentará volver a los triunfos luego de sus opacas actuaciones en Italia, Azerbaiyán y Singapur, carreras donde reapareció RedBull y Max Verstappen.

El piloto de Países Bajos es el que más puntos ha sumado en los últimos tres Grandes Premios y descontó importantes unidades de la amplia ventaja que llevaba McLaren. 

Piastri es el líder del Mundial con 336 puntos, más atrás aparece su compañero Lando Norris con 314. Mientras que tercero es Verstappen con 273.

¿Podrá ser competitivo Ferrari en Austin?

Ferrari, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, no ha podido ganar ninguna carrera esta temporada. Sin embargo, la escudería italiana se ilusiona con repetir lo del año pasado, cuando en Texas consiguieron el 1-2 con el triunfo de Leclerc y el segundo lugar de Carlos Sainz. 

Horarios para Chile del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1

Sábado 18 de octubre

  • Carrera Sprint: 14:00
  • Clasificación: 18:30 

Domingo 19 de octubre

  • Carerra: 16:00

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE el Gran Premio de Estados Unidos?

La decimonovena carrera de la temporada, a disputarse en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, la podrás ver este domingo través de la plataforma Disney+ y el canal de streaming oficial F1 TV. 

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Entre los mejores: Ignacio Flores conquista el bronce en Mundial de Triatlón Junior

Figura y excampeón de UFC sorprende al entrenar y lucir camiseta de equipo chileno

Bombazo en el Chile Open: Confirman presencia de ex top ten para la edición 2026

Víctor “Sikosis” Valenzuela perdió por KO ante el invicto Michael Oliveira en el DWCS
Publicidad
Publicidad