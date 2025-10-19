Gran Premio de Estados Unidos: Horarios, dónde ver EN VIVO y ONLINE la carrera de Fórmula 1 - Chilevisión

Este fin de semana se corre en Austin el Gran Premio de Estados Unidos, la decimonovena carrera de la temporada 2025 de Fórmula 1, que lidera el piloto de McLaren, Oscar Piastri.

La escudería británica intentará volver a los triunfos luego de sus opacas actuaciones en Italia, Azerbaiyán y Singapur, carreras donde reapareció RedBull y Max Verstappen.

El piloto de Países Bajos es el que más puntos ha sumado en los últimos tres Grandes Premios y descontó importantes unidades de la amplia ventaja que llevaba McLaren.

Piastri es el líder del Mundial con 336 puntos, más atrás aparece su compañero Lando Norris con 314. Mientras que tercero es Verstappen con 273.

¿Podrá ser competitivo Ferrari en Austin?

Ferrari, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, no ha podido ganar ninguna carrera esta temporada. Sin embargo, la escudería italiana se ilusiona con repetir lo del año pasado, cuando en Texas consiguieron el 1-2 con el triunfo de Leclerc y el segundo lugar de Carlos Sainz.

Horarios para Chile del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1

Sábado 18 de octubre

Carrera Sprint: 14:00

Clasificación: 18:30

Domingo 19 de octubre

Carerra: 16:00

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE el Gran Premio de Estados Unidos ?

La decimonovena carrera de la temporada, a disputarse en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, la podrás ver este domingo través de la plataforma Disney+ y el canal de streaming oficial F1 TV.