Gran Premio de Brasil: Horarios, dónde ver EN VIVO y ONLINE la carrera de Fórmula 1 - Chilevisión

Gran Premio de Brasil: Horarios, dónde ver EN VIVO y ONLINE la carrera de Fórmula 1

Este fin de semana el Gran Circo llega a la ciudad de Sao Paulo y se correrá en el Autódromo José Carlos Pace, más conocido como Interlagos.

Domingo 9 de noviembre de 2025 | 09:08

Este fin de semana se corre en Sao Paulo el Gran Premio de Brasil, la vigésima primera carrera de la temporada 2025 de Fórmula 1, que ahora lidera el piloto de McLaren, Lando Norris. 

Tras su último triunfo en el Gran Premio de México, que dominó de principio a fin, el británico le arrebató la cima del campeonato a su compañero Oscar Piastri, quien se ha visto muy desdibujado en las últimas carreras. 

Más atrás aparece Max Verstappen, quien junto a Red Bull ha tenido un impresionante alza desde el GP de Italia en septiembre, lo que le ha permitido recortar la importante distancia que tenían los McLaren, que en un momento llegó a superar los 100 puntos. 

Norris es el líder del Mundial con 357 puntos, más atrás aparece su compañero Piastri con una unidad menos. Mientras que tercero es Verstappen con 321.

Horarios para Chile del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

Sábado 8 de noviembre

  • Carrera Sprint: 11:00
  • Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre

  • Carerra: 14:00

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE el Gran Premio de Brasil?

La vigésima primera carrera de la temporada, a disputarse en el mítico Interlagos, la podrás ver este domingo través de la plataforma Disney+ y el canal de streaming oficial F1 TV. 

