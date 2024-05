Dominic Thiem: La increíble carrera del ex pupilo de Nicolás Massú que anunció su retiro - Chilevisión

El reconocido tenista austriaco, Dominic Thiem, anunció este viernes que se retirará de las competencias profesionales una vez que termine la temporada.

A través de un video en sus redes sociales, el deportista, de solamente 30 años, explicó los motivos que lo llevaron a tomar esta radical decisión.

"En primer lugar, mi muñeca no se ha recuperado de manera adecuada. En segundo lugar, debo escuchar mis sensaciones internas", comenzó.

El nacido en Viena recalcó que "he estado pensando en esta decisión. Llevo mucho tiempo reflexionando sobre ello y lo he hecho con cautela. Debo valorar el increíble viaje que ha sido para mí ser tenista profesional".

"Este viaje ha sido increíble, con sus buenos y malos momentos. Ha sido una experiencia increíble por la que me siento muy agradecido", agregó.

La fantástica carrera de Dominic Thiem, el ex pupilo de Nicolás Massú

Thiem tiene un lazo muy importante con Chile debido a que fue pupilo de Nicolás Massú, capitán del equipo nacional de Copa Davis.

Con el Vampiro, el austriaco alcanzó su mejor rendimiento, ganando el US Open en 2020 y siendo número tres del mundo.

A lo largo de su carrera, el europeo conquistó 17 títulos ATP, entre los que está el Masters 1000 en Indian Wells, donde derrotó nada menos que a Roger Federer en la final.