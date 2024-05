Manuel Astorga, ex preparador físico de Marcelo "Chino" Ríos, barrió el piso con la falta de disciplina del tenista y detalló las razones que llevaron al quiebre entre ambos en el año 2000.

En el conversación con el podcast de Chilevisión Deportes, Pelota al Piso, el profesor de Educación Física y PF señaló al ex deportista como "el más complejo y despreciable ser humano".

Según su opinión, el declive de la carrera del otrora N°1 del mundo comenzó con la llegada del entrenador Luis Lobo, quien se encargó de "poner el trago y las prostitutas".

En esa misma línea Astorga puntualizó que Lobo "empezó a poner la flexibilidad en un trabajo que amerita rigor. Para estar en la élite tú necesitar ser profesional de élite", disparó.

Por último, el PF señaló que "si tú como deportistas adhieres a estas indisciplinas vas a terminar capotando" y aprovechó de enviarle un recado al Chino: "Que no me busque el odio, porque si yo abro la olla va a salir olor a estiércol".

"El más grande": Los dichos de Astorga sobre Nicolás Massú

En contrapartida, el ex PF valoró el rigor y disciplina del tenista Nicolás Massú, con quien también trabajó, y de quien guarda mejores recuerdos.

"Con el respeto que merecen muchos deportistas históricos de este país, para mí, el más grande de todos es Nicolás Massú, es un tipo trabajador, disciplinado, cariñoso, respetuoso", sostuvo.

Para ello, Astorga reflotó una anécdota del tenista sobre el legendario partido ante Mardy Fish por la final de los Juegos Olímpicos Atenas 2004.

"Yo no tengo derecho a cansarme, no tengo derecho a decirme que esto es imposible y no intentarlo", recordó el ex PF, haciendo alusión a las frases del tenista antes de consagrarse con la presea en la cita de los anillos.