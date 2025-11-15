Della Maddalena vs Makhachev: Horarios en Chile y cómo ver EN VIVO la esperada cartelera del UFC 322 - Chilevisión

Este sábado 15 de noviembre y en la ciudad de Nueva York, se realizará el esperado evento UFC 322, donde Jack Della Maddalena e Islam Makhachev disputarán el título de peso wélter en uno de los combates más esperados del año.

El australiano se convirtió en campeón en mayo de este año tras vencer por decisión unánime a Belal Muhammad, cercano a Makhachev y razón por la cual el ruso no subía de categoría, pero al ya no tener que pelear ante su amigo, el pupilo de Khabib Nurmagomedov decidió buscar una nueva consagración.

El evento destaca por tener dos combates titulares, ya que en la lucha coestelar se enfrentarán la campeona Valentina Shevchenko ante la china Zhang Weili en el peso mosca femenino.

¿Cuándo es y horarios del UFC 322?

Esta nueva cartelera numerada a realizarse en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, comenzará a las 20 horas de Chile de este sábado 15 de noviembre, mientras que las preliminares serán a partir de las 22:00 y las estelares desde las 00:00 horas.

¿Dónde VER EN VIVO Y ONLINE el UFC 322?

El evento donde estarán en disputa dos títulos en la compañía de artes marciales más importante del mundo se podrá ver a través de la plataforma Disney+.

Cartelera completa del UFC 322

Cartelera estelar

Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev (por el título de peso wélter)

Valentina Shevchenko vs Zhang Weili (por el título de peso mosca femenino)

Sean Brady (2) vs Michael Morales (8) (peso wélter)

Leon Edwards (4) vs Carlos Prates (9) (peso wélter)

Beneil Dariush (9) vs Benoit Saint Denis (peso ligero)

Preliminares

Bo Nickal vs Rodolfo Vieira (peso medio)

Roman Kopylov vs Gregory Rodrigues (peso medio)

Erin Blanchfield (4) vs Tracy Cortez (8) (peso mosca femenino)

Malcolm Wellmaker vs Cody Haddon (peso gallo)

Preliminares iniciales