Copa del Mundo de Triatlón en San Pedro de la Paz: Se podrá ver por plataformas digitales de Chilevisión - Chilevisión

Este fin de semana se llevará a cabo una nueva jornada de la Copa Mundial de Triatlón, que se llevará a cabo en San Pedro de la Paz, región del Biobío, y se podrá seguir a través de las pantallas de Chilevisión.

Para esta ocasión, las principales figuras del circuito volverán a competir tanto en la categoría masculina como femenina, en un trazado que se presenta como un desafío totalmente distinto debido a su entorno natural.

Dentro de los atletas más destacados que participarán de esta edición están Jeanne Lehair, Sara Guerrero, Verena Steinhauser, Dominga Jácome, Manoel Messias, Diego Moya, David Cantero y Tom Richard.

¿Cómo ver la Copa del Mundo de Triatlón en Chilevisión?

Podrás seguir todos los detalles de la Copa del Mundo de Triatlón a través de las pantallas de Chilevisión, desde las 10:00 de este domingo.

La transmisión también estará disponible por plataformas digitales en Pluto y MiCHV.

Descargar la APP MiCHV

Para descargar la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, debes seguir los siguientes pasos: