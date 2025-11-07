 Copa del Mundo de Triatlón en San Pedro de la Paz: Se podrá ver por plataformas digitales de Chilevisión - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Copa del Mundo de Triatlón en San Pedro de la Paz: Se podrá ver por plataformas digitales de Chilevisión

Las principales figuras del circuito se trasladarán hasta la región del Biobío para volver a competir en un trazado que destaca por su entorno natural.

Viernes 7 de noviembre de 2025 | 20:50

Este fin de semana se llevará a cabo una nueva jornada de la Copa Mundial de Triatlón, que se llevará a cabo en San Pedro de la Paz, región del Biobío, y se podrá seguir a través de las pantallas de Chilevisión

Para esta ocasión, las principales figuras del circuito volverán a competir tanto en la categoría masculina como femenina, en un trazado que se presenta como un desafío totalmente distinto debido a su entorno natural.

Dentro de los atletas más destacados que participarán de esta edición están Jeanne Lehair, Sara Guerrero, Verena Steinhauser, Dominga Jácome, Manoel Messias, Diego Moya, David Cantero y Tom Richard.

¿Cómo ver la Copa del Mundo de Triatlón en Chilevisión?

Podrás seguir todos los detalles de la Copa del Mundo de Triatlón a través de las pantallas de Chilevisión, desde las 10:00 de este domingo.

La transmisión también estará disponible por plataformas digitales en Pluto y MiCHV.

Descargar la APP MiCHV

Para descargar la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, debes seguir los siguientes pasos:

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

HOY | Noche de Combos 2: A qué hora es, cómo ver EN VIVO y cartelera completa

Oficial: Esta será la escudería en que Franco Colapinto correrá en la Fórmula 1 el 2026

Por situación judicial: La particular fórmula de Jorge Valdivia para estar en duelo de leyendas

Sirena de leyenda: Bárbara Hernández hace historia e ingresa al Salón de la Fama de la Natación
Publicidad
Publicidad