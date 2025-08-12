Christopher Ewert no pudo ante el ruso Yuri Panferov y cayó en el Dana White's Contender Series - Chilevisión

Este martes, Christopher Ewert tuvo su esperado combate en el Dana White's Contender Series donde enfrentó al ruso Yuri Panferov.

Este evento es un vitrina para aspirantes que desean ingresar a la UFC, por eso muchos lo llaman como la entrevista de trabajo más peligrosa del mundo, ya que los atletas deben impresionar a Dana White para que este les ofrezca un contrato en la compañía.

Así fue el caso hace algunos años de Ignacio "La Jaula" Bahamondes, que con un brutal nocaut se ganó el derecho a ser parte de la prestigiosa empresa.

En un combate de la categoría mediano, el oriundo de Maipú luchó e intentó hasta el final, pero fue dominado en los tres rounds por el ruso, que se impuso por decisión unánime (30-27).

En gran parte su victoria se dio por su inteligente estrategia donde dominó al principio en el boxeo y luego llevó la pelea al piso donde controló al chileno, quien buscó desesperadamente el nocaut.

Ahora, el "Tanke" deberá prepararse y esperar otro oportunidad, como fue el caso de su rival, quien hace dos años perdió en el Dana White's Contender Series y hoy tuvo su revancha.

Cabe señalar que el Ewert había tenido un frustrado debut en la compañía más importante de artes marciales mixtas en el pasado mes de junio, cuando a pocos días del evento fue anunciado en el UFC 317, sin embargo, no pudo dar el peso y la pelea no se realizó.