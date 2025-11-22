Chile vs Italia: Dónde ver EN VIVO y ONLINE el esperado partido de Los Cóndores - Chilevisión

Chile vuelve a vivir una fiesta en el Rugby con Los Cóndores, selección que este sábado enfrenta a Italia en un histórico Test Match.

Tras la clasificación al Mundial 2027 a fines de septiembre, el conjunto nacional inicia su preparación a la cita planetaria midiéndose a un equipo que está 10° en el Ranking de World Rugby.

El duelo llega en una movida semana para esta disciplina, teniendo en cuenta que se confirmó la participación en la Nations Cup el próximo año.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Italia?

El partido de Chile ante Italia, válido por un Test Match camino al Mundial de Rugby, será transmitido en vivo y online por Disney +.

La plataforma de streaming emitirá este importante compromiso en su aplicación. Para poder verlo, tienes que ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Chile e Italia por Test Match de Rugby

El encuentro de los dirigidos por Pablo Lemoine contra los europeos comienza a las 17:10 horas de Chile de este sábado 22 de noviembre.

El estadio que recibe el cotejo es el Luigi Ferraris de Génova, recinto con capacidad para recibir a 33 mil hinchas.