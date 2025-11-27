Chile vs Brasil: Hora y dónde ver EN VIVO partido por Clasificatorias al Mundial de Básquetbol - Chilevisión

La Selección Chilena de básquetbol salta a la cancha este jueves, midiéndose nada menos que a Brasil por las Clasificatorias al Mundial 2027.

Por la primera ventana hacia la cita planetaria, La Roja sueña con dar el gran golpe a la cátedra en un complejo desafío frente a La Canarinha.

El combinado nacional lamenta algunas bajas para este encuentro, pero cuenta con jugadores de renombre como Ignacio Varela Arroyo y Felipe Haase que militan en el extranjero.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Brasil?

El partido de Chile ante Brasil, válido por la primera ventana de las Clasificatorias al Mundial de Básquetbol, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Adicionalmente, la plataforma de streaming DGO emitirá este importante encuentro de manera online. Para eso, tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Chile y Brasil por Clasificatorias al Mundial de Básquetbol

El compromiso de los dirigidos por Juan Manuel Córdoba contra La Verdeamarela inicia a las 20:10 horas de este jueves 27 de noviembre.

El escenario escogido es el Coliseo Antonio Azurmendy de Valdivia, donde se espera un gran marco de público.