Chile no pudo con Brasil en las Clasificatorias al Mundial de Básquetbol Qatar 2027 - Chilevisión

Este jueves, la Selección Chilena de básquetbol saltó a la cancha y se midió ante Brasil por las Clasificatorias al Mundial 2027, el cual se realizará en Qatar.

La Roja no pudo en su estreno en esta fase del camino a la cita planetaria y cayó por 66-82 ante La Canarinha en el Coliseo Antonio Azurmendy de la ciudad de Valdivia.

Chile solo pudo ganar un cuarto, el segundo (24-21), y perdió los tres restantes, donde dos fueron por siete puntos, lo que terminó siendo determinando en la caída.

El equipo nacional sintió las bajas de tres de sus figuras, ya que Sebastián Herrera no logró la autorización del Paris Basketball para viajar. Mientras que Sebastián Carrasco y Nicolás Carvacho fueron bajas por lesión.

Ahora la Roja del básquet enfrentará a Brasil en condición de visitante

Chile intentará recuperarse ante Brasil jugando de visitante, cuyo duelo está programado para el domingo 30 de noviembre.

El Grupo C también lo integran Venezuela y Colombia, y las próximas ventanas serán en febrero y julio de 2026, donde los tres mejores de cada zona avanzarán a la fase final.