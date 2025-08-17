“Así reciben a la familia“: Despliegue policial en el Nacional genera críticas y advertencia de LDA - Chilevisión

La barra de Universidad de Chile, Los de Abajo, emitió un comunicado previo al partido ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, denunciando un fuerte despliegue de Carabineros y restricciones en el ingreso de elementos como lienzos y bombos.

"Hoy al momento de ingresar nuestros elementos de animación, nos encontramos con un contingente digno de una guerra, personal del gope fuertemente armado y una policía que hoy por hoy parece apoderarse de los espectaculos deportivos", indicaron a través de Instagram.

La hinchada azul aseguró que se les negó el ingreso de banderas e instrumentos musicales, lo que luego se evidenció en el estadio y lo calificaron como una campaña para “criminalizar” su forma de alentar.

Si bien no se vieron ni lienzos ni bombos, lo que sí se vio fue la acción de fuegos de artificio, los que lograron ser ingresados pese al despliegue policial.

En el escrito, la barra advirtió que se acabaron los intentos de diálogo: “Se acabó cualquier instancia de comunicación, tomaremos otro tipo de acciones más drásticas, no permitiremos que el Estado de turno, ni Carabineros, ni el GOPE, ni el OS13 digan si podemos alentar o no al amor de nuestras vidas”.

"Así reciben a la familia en el estadio"

En la publicación, parte de la hinchada sumó críticas a la acción de Carabineros: "Así reciben a la familia en el estadio. En el mes de la infancia, un domingo a las 12 del día"; "pero mándalos a las poblaciones...", fueron parte de los comentarios.

Asimismo, un usuario sumó que "cuando vamos a entrando a galería sur cruzan los caballos y nos tienen como animales provocando y poniendo incómoda a la gente y para qué hablar del laberinto que nos montan para ingresar".

En lo futbolístico la U cayó 1-3 y ahora deberá enfocarse en su próximo desafío internacional: el partido de vuelta ante Independiente por la Copa Sudamericana, donde llega con ventaja de 1-0 obtenida en Santiago.