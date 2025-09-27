Remate colocado y a cobrar: Ucrania anotó el primer gol del Mundial Sub 20 de Chile 2025 - Chilevisión

Ucrania hizo historia este sábado al convertir el primer gol del Mundial Sub 20 de Chile 2025, el que se dio en la victoria 2-1 ante Corea del Sur.

El conjunto azul y amarillo tardó solamente 13 minutos en ponerse en ventaja, lográndolo gracias a un gran remate de Hennadiy Synchuk.

El volante recibió un balón por el séctor derecho y sacó un zurdazo colocado, abriendo la cuenta en el duelo válido por el Grupo B que se disputó en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Lo particular es el que mediocampista es compañero de un chileno: Se trata de Thomas Gillier, con quien comparte plantel en el CF Montreal de la MLS.

Posteriormente, Oleksandr Pyshchur aumentó la diferencia, mientras que el descuento llegó por obra de Kim Myung-jun.

El Grupo B es completado por Paraguay y Panamá.