Sigue en carrera: Paraguay accede a octavos del Mundial Sub 20 pese a caer contra Ucrania - Chilevisión

Paraguay consiguió una agónica clasificación a los octavos de final del Mundial Sub 20. Pese a la derrota 2-1 ante Ucrania, la escuadra guaraní se mantiene en competencia.

La Albirroja perdió frente al conjunto europeo en la fecha 3° del Grupo B, siendo superada en el Estadio Nacional.

Sin embargo, la victoria por el mismo marcador de Corea del Sur sobre Panamá le permitió mantenerse en el segundo lugar de su zona.

En concreto, sudamericanos y asiáticos finalizaron con 4 puntos y cero diferencia de goles, pero los dirigidos por Antolín Alcaraz se ubicaron mejor al tener más tantos convertidos.

Por el otro lado, los Tigres de Asia aspiran a ser uno de los cuatro mejores terceros, aunque deberán esperar al desarrollo completo de esta primera fase para saber si siguen en carrera.

En cuanto al duelo, Maksym Derkach y Matviy Ponomarenko le dieron el triunfo a los amarillos y azules, mientras que César Miño había puesto el empate parcial.

Así terminó el Grupo B del Mundial Sub 20