¿Dónde ver el Mundial Sub 20? Opciones para ver EN VIVO y ONLINE por Chilevisión - Chilevisión

¿Dónde ver el Mundial Sub 20? Opciones para ver EN VIVO y ONLINE por Chilevisión

El Mundial Sub 20 inicia este sábado y podrás seguir todos los detalles a través de las pantallas de Chilevisión.

Sábado 27 de septiembre de 2025 | 09:09

El Mundial Sub 20 de la FIFA arranca este sábado 27 de septiembre, con 24 selecciones y 52 partidos, podrás seguir a La Roja con la completa cobertura de Chilevisión.

La Selección Chilena tendrá una jornada histórica este sábado con su debut frente a Nueva Zelanda tras 12 años de ausencia de la cita mundialista, por lo que buscará sumar sus primeros tres puntos ante el campeón oceánico.

Con partidos que se jugarán en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca, el Mundial Sub 20 tendrá un nuevo campeón, ya que Uruguay, que fue la última nación que se quedó con el título, no clasificó. 

Opciones para ver el Mundial Sub 20 en vivo y online en Chilevisión

El partido de Chile ante Nueva Zelanda será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura con la previa, datos y mucho más.

Además, este encuentro por el Grupo A del Mundial Sub 20 lo podrás ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Los partidos que transmitirá CHV en el Mundial Sub 20

Los partidos del Mundial Sub 20 los podrás seguir EN VIVO y en directo por las pantallas de Chilevisión, desde este 27 de septiembre

Calendarios de partidos:

  • Chile vs Nueva Zelanda: 27 de septiembre a las 20:00 horas.
  • Brasil vs México: domingo 28 de septiembre a las 20:00 horas. 
  • Colombia vs Arabia Saudita: lunes 29 de septiembre a las 20:00 horas. 
  • Chile vs Japón: martes 30 de septiembre a las 20:00 horas. 
  • Argentina vs Australia: miércoles 1 de octubre a las 20:00 horas.
  • Chile vs Egipto: viernes 3 de octubre a las 20:00 horas.
  • Argentina vs Italia: sábado 4 de octubre a las 20:00 horas. 
