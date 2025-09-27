¿Dónde ver el Mundial Sub 20? Opciones para ver EN VIVO y ONLINE por Chilevisión - Chilevisión

El Mundial Sub 20 inicia este sábado y podrás seguir todos los detalles a través de las pantallas de Chilevisión.
Sábado 27 de septiembre de 2025 | 09:09
El Mundial Sub 20 de la FIFA arranca este sábado 27 de septiembre, con 24 selecciones y 52 partidos, podrás seguir a La Roja con la completa cobertura de Chilevisión.
La Selección Chilena tendrá una jornada histórica este sábado con su debut frente a Nueva Zelanda tras 12 años de ausencia de la cita mundialista, por lo que buscará sumar sus primeros tres puntos ante el campeón oceánico.
Con partidos que se jugarán en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca, el Mundial Sub 20 tendrá un nuevo campeón, ya que Uruguay, que fue la última nación que se quedó con el título, no clasificó.
El partido de Chile ante Nueva Zelanda será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura con la previa, datos y mucho más.
Además, este encuentro por el Grupo A del Mundial Sub 20 lo podrás ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Los partidos del Mundial Sub 20 los podrás seguir EN VIVO y en directo por las pantallas de Chilevisión, desde este 27 de septiembre.
Calendarios de partidos: