Brasil vs México: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 20 - Chilevisión

Brasil y México se enfrentan en el Estadio Nacional por la primera fecha del Grupo C del Mundial Sub 20, en un duelo imperdible que ya se anticipa como parte del “grupo de la muerte”.
Domingo 28 de septiembre de 2025 | 15:00
Brasil y México se enfrentarán este domingo en el Estadio Nacional por el Grupo C del Mundial Sub 20, en un partido de primera fecha que promete ser electrizante.
Los brasileños llegan como favoritos, pero deberán enfrentar a un cuadro mexicano que regresa a la cita planetaria tras su ausencia en 2023 y que arriba con confianza luego de conquistar de manera invicta el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2024, donde se impuso en la final a Estados Unidos.
Con España y Marruecos completando la zona, este grupo ya es catalogado como el más difícil del torneo, por lo que un triunfo en el debut puede marcar la diferencia para cualquiera de los dos equipos.
El partido de Brasil ante México será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completísima cobertura en todas sus plataformas.
Además de la TV abierta, el duelo por la primera fecha del Mundial Sub 20 lo podrás ver online y totalmente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este esperado cotejo, debes realizar los siguientes pasos:
El compromiso entre el cuadro brasileño y el mexicano está programado para las 20:00 horas de este domingo 28 de septiembre, en el Estadio Nacional Julio Martínez.