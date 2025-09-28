Brasil vs México: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 20 - Chilevisión

Brasil y México se enfrentarán este domingo en el Estadio Nacional por el Grupo C del Mundial Sub 20, en un partido de primera fecha que promete ser electrizante.

Los brasileños llegan como favoritos, pero deberán enfrentar a un cuadro mexicano que regresa a la cita planetaria tras su ausencia en 2023 y que arriba con confianza luego de conquistar de manera invicta el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2024, donde se impuso en la final a Estados Unidos.

Con España y Marruecos completando la zona, este grupo ya es catalogado como el más difícil del torneo, por lo que un triunfo en el debut puede marcar la diferencia para cualquiera de los dos equipos.

Brasil vs México por Mundial Sub 20: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Brasil ante México será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completísima cobertura en todas sus plataformas.

Además de la TV abierta, el duelo por la primera fecha del Mundial Sub 20 lo podrás ver online y totalmente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Brasil vs México GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este esperado cotejo, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Brasil vs México?

El compromiso entre el cuadro brasileño y el mexicano está programado para las 20:00 horas de este domingo 28 de septiembre, en el Estadio Nacional Julio Martínez.