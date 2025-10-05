Mundial Sub 20: Revisa los partidos de HOY domingo y quién transmite cada uno - Chilevisión

Revisa los partidos del Mundial Sub 20 de Chile 2025 programados para este domingo 5 de octubre y los canales que transmitirán EN VIVO cada encuentro.
Domingo 5 de octubre de 2025 | 10:42
Este domingo 5 de octubre continúa la acción del Mundial Sub 20, jornada en la que se definirán las últimas selecciones clasificadas a los octavos de final del certamen juvenil.
Los duelos se disputarán en las ciudades de Talca, Rancagua y Curicó, correspondientes a los Grupos E y F del campeonato.
A las 17:00 horas se cerrará el Grupo E con dos compromisos en simultáneo: Nueva Caledonia enfrentará a Francia en el Estadio Fiscal de Talca, mientras que Sudáfrica medirá fuerzas con Estados Unidos en Rancagua.
Luego, a partir de las 20:00 horas, se vivirá el cierre del Grupo F. Nigeria chocará con Colombia en la Región del Maule, mientras que Arabia Saudita buscará sorprender a Noruega en el Estadio El Teniente.
Grupo E
17:00 Nueva Caledonia vs Francia — Transmite Dsports y DGO
17:00 Sudáfrica vs Estados Unidos — Transmite Dsports y DGO
Grupo F
20:00 Arabia Saudita vs Noruega — Transmite Dsports y DGO
20:00 Nigeria vs Colombia — Transmite Dsports y DGO