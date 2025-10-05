Mundial Sub 20: Revisa los partidos de HOY domingo y quién transmite cada uno - Chilevisión

Este domingo 5 de octubre continúa la acción del Mundial Sub 20, jornada en la que se definirán las últimas selecciones clasificadas a los octavos de final del certamen juvenil.

Los duelos se disputarán en las ciudades de Talca, Rancagua y Curicó, correspondientes a los Grupos E y F del campeonato.

A las 17:00 horas se cerrará el Grupo E con dos compromisos en simultáneo: Nueva Caledonia enfrentará a Francia en el Estadio Fiscal de Talca, mientras que Sudáfrica medirá fuerzas con Estados Unidos en Rancagua.

Luego, a partir de las 20:00 horas, se vivirá el cierre del Grupo F. Nigeria chocará con Colombia en la Región del Maule, mientras que Arabia Saudita buscará sorprender a Noruega en el Estadio El Teniente.

Mundial Sub 20 Chile 2025: Partidos domingo 5 de octubre

Grupo E

17:00 Nueva Caledonia vs Francia — Transmite Dsports y DGO

17:00 Sudáfrica vs Estados Unidos — Transmite Dsports y DGO

Grupo F