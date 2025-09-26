Lo dejó petrificado: El golazo del pdte. Gabriel Boric a Pablo Milad en la previa del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Este viernes, se llevó a cabo la última visita de autoridades al Estadio Nacional previo a la ceremonia de inauguración del Mundial Sub 20 y debut de la Selección Chilena.

Cabe señalar que La Roja de Nicolás Córdova se medirá ante Nueva Zelanda, duelo que podrás disfrutas por las distintas plataformas de Chilevisión.

Entre las personalidades que asistieron al recinto de Ñuñoa estuvo el presidente Gabriel Boric, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, el presidente de la ANFP Pablo Milad y personeros de la FIFA, como el mítico Pierluigi Collina, destacado exárbitro.

De hecho, el mandatario y el mandamás del fútbol chileno se enfrentaron en un lanzamiento penal, donde Boric ganó el duelo al dejar inmóvil al expresidente de Curicó Unido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabriel Boric Font (@gabrielboric)

¿Quién transmite el partido de Chile vs Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20?

El partido de Chile ante Nueva Zelanda será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura con la previa, datos y mucho más.

Además, este encuentro por el Grupo A del Mundial Sub 20 lo podrás ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20?

El cotejo de La Roja contra los All Whites está programado para este sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas de Chile.

El escenario será el Estadio Nacional, donde se espera una verdadera multitud de hinchas.