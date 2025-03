Sergio Jadue reaparece con dardos a Pablo Milad y pide la salida de Gareca: “No se sostiene” - Chilevisión

Sergio Jadue, ex presidente de la ANFP, reapareció en redes sociales para referirse al momento de la Selección Chilena, que este martes complicó su clasificación al Mundial tras empatar con Ecuador.

El otrora dirigente, que sigue siendo investigado por el FIFA Gate, publicó este miércoles una extensa carta hacia Pablo Milad, actual mandatario del organismo con sede en Quilín.

En la misiva, el oriundo de La Calera calificó de "fracaso gigantesco" el ciclo de Ricardo Gareca y pidió su salida de La Roja, escuadra que se mantiene en el último lugar de las Eliminatorias.

Sergio Jadue reaparece en redes sociales

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Jadue señaló: "Gareca debe irse ahora mismo. 5 de 24 puntos (posibles). No se sostiene. Debió irse antes y lo respaldaste meses atrás cuando había que sacarlo y salvar la clasificatoria".

Adicionalmente, el ex directivo enumeró varios puntos, mencionando que hay "dos fracasos clasificatorias consecutivos", "clubes dominados por representantes" y "multipropiedad grosera, jamas combatida. Obviada", entre otros.

El ex mandamás de la ANFP apuntó a que hay "una indolencia vergonzosa. Capacidad: cero. Todo lo urgente, no quieres ni puedes hacerlo. Y más encima, tu brazo derecho te traiciona todos los días y no puedes ni verlo ni hacer algo al respecto".

"Sólo queda una cosa por hacer: Presenta la renuncia, descomprime el ambiente y llama a elecciones anticipadas para que una persona con nuevo ímpetu, y sin compromisos, lidere los necesarios cambios que el fútbol chileno requiere hoy para salir del peor momento de su historia", sentenció.

Mira la carta aquí