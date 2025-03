Ricardo Gareca descarta renunciar a La Roja: “Tengo toda la energía y no me gustaría dejar el cargo” - Chilevisión

Ricardo Gareca descartó renunciar al cargo de director técnico de la Selección Chilena tras el decepcionante empate sin goles ante Ecuador que aleja aún más a La Roja del ansiado repechaje al Mundial de 2026.

"Buscamos el partido, pero nos faltó tranquilidad en los últimos metros, hicimos un gran primer tiempo y el equipo hizo los méritos para llevarse los tres puntos. Resalto la actitud de los muchachos, es una lástima no haber podido ganar el partido" comenzó declarando el DT argentino.

Al Tigre también se le preguntó por una eventual renuncia, la cual descartó: "Yo tengo toda la energía, no tengo ningún problema, no me gustaría dejar el cargo en estos momentos. Eso es lo que me corresponde a mí, asumir la responsabilidad... Soy respetuoso del contrato".

Sobre ese tema, Gareca agregó: "Con los dirigentes tengo una excelente relación, ellos pueden tener la posibilidad de charlar para ver que es lo mejor para Chile, yo estoy dispuesto a conversar, pero repito, a nosotros como cuerpo técnico nos gustaría seguir al frente de la selección".

"Yo pasaría a ser el problema si Chile viene clasificando a todos los Mundiales. Reconozco ese tipo de cosas. Chile está como lo recibí. No es que vengo a una selección que viene clasificando a todos los mundiales y que está clasificada. Chile no ha levantado", comentó Gareca.

Tras el amargo empate ante Ecuador, Chile sigue en el último puesto de las Eliminatorias, donde solo tiene 10 puntos en 14 partidos y se ubica a cinco unidades de Venezuela, selección que se está quedando con el séptimo puesto, el cual lleva al repechaje mundialista.