¿Vuelve a La Roja? Ricardo Gareca habló de Carlos Palacios y una posible convocatoria a La Roja - Chilevisión

El entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, se refirió a la ausencia de Carlos Palacios en los últimos partidos de Eliminatorias.

El Tigre recalcó que La Joya está en su "radar" y que no tiene las puertas cerradas en La Roja, reiterando que fue el mismo jugador el que pidió salir de la nómina en octubre del 2024.

"Nos pidió quedar desafectado por inconvenientes personales", comentó el entrenador nacional en diálogo con DSports Radio Argentina.

Ricardo Gareca aborda posible regreso de Carlos Palacios a La Roja

Acerca de una posible convoctaroria del volante de Boca, Gareca aseguró que Palacios "está en mi radar, es buen jugador. Me interesa, después está en él si quiere o no venir a la Selección. Yo no le cierro la puerta a nadie, menos a los jugadores que pueden venir".

"Si yo veo y me gusta lo que estoy viendo, lo convocamos. Después será un problema de él si viene o no. Esto es un problema general de los jugadores", agregó.

De todas formas, el adiestrador, que fue confirmado en su cargo, apuntó: "Me excede si un jugador prefiere jugar en su club antes que en la Selección".

Desde su arribo a los Xeneizes, el ex Colo Colo ha jugado un total de 11 partidos (9 como titular) en los que marcó un gol y entregó 3 asistencias.