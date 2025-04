“Siga trabajando tranquilo”: Gareca reveló detalles de reunión con la ANFP que definió su continuidad - Chilevisión

A casi una semana de que se ratificara su continuidad al mando de la Selección Chilena, Ricardo Gareca dio detalles de la reunión que sostuvo con la ANFP.

El entrenador analizó el presente de La Roja en entrevista con DSports Radio Argentina, donde aseguró: "El ambiente en la selección no es el ideal, todos somos conscientes".

"Tengo buena relación con la dirigencia. En mi postura, yo estaba seguro de mi posición y la de mis colaboradores", comentó el trasandino, aclarando que idea "era continuar".

Sobre la conversación con la dirigencia, el Tigre indicó: "Me fui de una reunión y, al poco tiempo, me llamaron para ratificarme y me dijeron: 'Continúe, siga trabajando tranquilo'".

"En este tiempo en que Chile no ha ido a los Mundiales, la presión es muy grande. La dirigencia tiene mucha personalidad y está muy claro lo que quieren", agregó.

Gareca aborda sus "expectativas" con La Roja

Tras confirmarse que se mantendrá al mando del combinado nacional, Gareca recalcó que "tengo expectativas con Chile, lo que quiero es afianzarme en donde estoy".

Sobre su futuro, el ex estratega de Perú señaló: "Si me preguntás qué es lo que quisiera, después de que termine este proceso, me gustaría volver a mi país. No me veo sin trabajar, amo lo que hago".

"No le tengo miedo a ningún desafío, o elegiría un equipo, iría donde me llamen. No tendría problema en ponerme a trabajar en cualquier club", añadió.

Además, el DT abordó las declaraciones de Arturo Vidal, quien anticipó un partido "fácil" contra Argentina, apuntando a que "¿Cómo va a ser un partido fácil con Argentina? Hay dichos que aumentan la polémica, eso es un condimento para una reacción".

"Argentina siempre es difícil. Ahora que es la mejor selección del mundo y también cuando se la cuestionaba por llegar a finales y no ganarlas. Siempre es difícil", concluyó.