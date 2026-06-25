Preocupación por salud de Nelson Acosta: Fue internado de urgencia y permanece con soporte respiratorio

A través de un comunicado, la Clínica Alemana informó que el exDT de La Roja “actualmente se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intermedios, donde permanece con soporte respiratorio”.

Nelson Acosta, el histórico exdirector técnico de la Selección Chilena, fue nuevamente internado de urgencia en la Clínica Alemana, en Santiago, donde ingresó a raíz de un cuadro respiratorio.

A través de un comunicado, el recinto de salud informó que Acosta “actualmente se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intermedios, donde permanece con soporte respiratorio” .

Según detallaron, los especialistas están “a la espera de los resultados de estudios y de su respuesta al tratamiento”.

Segunda hospitalización en pocas semanas

La nueva internación ocurre poco más de un mes después de que Acosta fuera trasladado a la Clínica Alemana desde San Vicente de Tagua Tagua, comuna donde reside actualmente.

En aquella oportunidad, reportes de prensa señalaron que el entrenador evolucionaba de manera favorable y se mantenía estable dentro de la gravedad de su condición, aunque tampoco se informaron detalles sobre las causas de su hospitalización.

Previamente, a comienzos de mayo, había sido ingresado a la Clínica Isamédica de Rancagua debido a un delicado cuadro de salud, situación que generó preocupación en el mundo del fútbol.

Un referente en la historia de La Roja

Nacido en Uruguay y nacionalizado chileno, Nelson Acosta es considerado una de las figuras más importantes en la historia del fútbol nacional. Bajo su dirección técnica, la Selección Chilena logró clasificar al Mundial de Francia 1998 tras una destacada campaña en las Eliminatorias de la mano de la dupla de Iván Zamorano y Marcelo Salas.

Además, condujo a La Roja a la obtención de la histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y conquistó títulos nacionales con clubes como Unión Española, Cobreloa y Everton de Viña del Mar.

Su última experiencia como entrenador fue al mando de Deportes Iquique en 2015. Actualmente, su estado de salud sigue siendo monitoreado por el equipo médico de la Clínica Alemana.