Pablo Milad aborda comentarios de Sergio Jadue sobre Copa América 2015: “No hizo nada” - Chilevisión

Pablo Milad, actual presidente de la ANFP, se refirió a las declaraciones de Sergio Jadue sobre la obtención de la Copa América 2015.

Luego de que el ex mandatario del organismo revelara la estrategia para "agotar" a los rivales, entre otras cosas, el dirigente nacional respondió: "No sé que habrá tomado, pero dijo cosas que no se ratifican".

"Al otro año con otra dirigencia y técnico se ganó la Copa América 2016. No cuadra una cosa con otra. Tuvo la suerte el señor Jadue de tener una generación dorada. Nada más que eso", agregó.

Pablo Milad apunta contra Sergio Jadue: "No hizo nada"

En diálogo con la prensa, Milad afirmó este lunes que el otrora directivo del fútbol chileno "no hizo nada, no mejoró este complejo (Juan Pinto Durán). No puso riesgo automático con tanto dinero que entraba a la ANFP".

"No mejoró las instalaciones, las canchas, los gimnasios, no hizo nada con ese dinero. Y se lo digo directamente y no es que lo esté inventando yo, está directamente en todos los hechos comprobables", agregó.

El presidente de la entidad con sede en Quilín insistió en que Jadue "ganó una Copa América, muy bien, pero salimos últimos en todas las categorías, en todas".

"La estadística lo dice, yo no estoy mintiendo. Por eso digo que cubre con un paño negro o cubre con un paño blanco", sentenció.