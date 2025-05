Gonzalo Jara contó por qué nunca tuvo cercanía con Alexis Sánchez: “No lo sigo” - Chilevisión

Nuevos detalles salieron a la luz sobre la relación que había entre los integrantes de la Generación Dorada, en este caso de Gonzalo Jara con Alexis Sánchez.

Ahora, fue el propio ex defensor el que reconoció que nunca tuvo una amistad con el tocopillano, con quien compartió por 13 años en La Roja.

Pese a ser de los indiscutidos en varios procesos de Eliminatorias y el bicampeonato de América, el otrora zaguero aseguró solamente era "compañero" de Maravilla.

¿Qué dijo Gonzalo Jara de Alexis Sánchez?

En su rol de comentarista en ADN Radio, Jara se confesó: "Yo no lo sigo a Alexis. No lo he visto. ¿Que éramos amigos? No, yo sólo era compañero".

"¿Acaso acá somos todos amigos? Ahora, que la gente piense que sí. No, Alexis no estaba en la Banda Pitillo", agregó el ex Huachipato.

De hecho, el oriundo de Hualpén reveló que el goleador histórico del combinado nacional "se juntaba con Mauricio (Isla). Pero siempre ha sido más bien solitario, todos lo sabemos".

Tras debutar en 2006 de la mano de Nelson Acosta, Gonzalo Jara disputó un total de 115 partidos con La Roja en los que convirtió 3 goles y ganó dos títulos.