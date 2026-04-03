Chile vs Uruguay: Dónde ver en vivo y online Sudamericano Sub 17

Este viernes Chile tendrá su debut en el Sudamericano Sub 17 cuando enfrente a Uruguay por el Grupo A del torneo. Revisa aquí dónde ver el partido online.

Este viernes la selección chilena se enfrentará a Uruguay en el inicio del Sudamericano Sub 17, torneo que comienza esta jornada y que se desarrollará en Paraguay.

Entre los convocados por Ariel Leporati hay varios jugadores que ya han debutado en el profesionalismo, entre los que están Esteban Páez (Universidad de Concepción) y Bayron Barrera (Deportes Iquique).

Los dos mejores de cada grupo avanzarán a semifinales y asegurarán su clasificación directa al Mundial, por lo que el debut ante Uruguay resulta clave para la selección dirigida por Ariel Leporati, en un torneo que además entrega siete cupos para la cita planetaria de la categoría que se disputará en Qatar.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Uruguay?

El partido entre Chile y Uruguay, válido por el debut de la Roja en el Sudamericano Sub 17, será transmitido en vivo por DSports, la señal deportiva de DirecTV.

Adicionalmente, el encuentro también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Amazon Prime Video para quienes cuenten con una suscripción activa.

Hora del partido entre Chile y Uruguay por el Sudamericano Sub 17

La Selección Chilena enfrentará a Uruguay este viernes 3 de abril, desde las 17:00 horas, en busca de uno de los siete cupos al Mundial de la categoría en Qatar.

Fixture de Chile en el Sudamericano Sub 17