Chile vs Portugal: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS el partido amistoso

La Roja enfrentará al equipo comandado por Cristiano Ronaldo en un encuentro válido por el comienzo de la fecha FIFA previo al mundial 2026.

Este sábado la Selección Chilena tendrá un amistoso de lujo en el comienzo de la fecha FIFA de junio, enfrentando nada menos que a Portugal.

La Roja, fuera de toda competencia internacional, visitará a una de las selecciones favoritas a quedarse con el Mundial 2026. Una edición que podría ser también la última de su ídolo y capitán, Cristiano Ronaldo.

Por su parte, los dirigidos por Nicolás Córdova buscan seguir sumando rodaje de cara a las próximas clasificatorias, midiéndose en esta oportunidad a jugadores de primer nivel.

¿A qué hora juegan Chile y Portugal el partido amistoso?

El partido entre Chile y Portugal está programado para este sábado 6 de junio a partir de las 13:45 horas de Chile.

El recinto que albergará este desafío internacional es el Estadio Nacional de Lisboa, donde se espera un gran marco de público.

¿Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS el partido de Chile vs Portugal?

El choque del combinado nacional contra los lusos será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completa cobertura.

Además, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás ver online y totalmente gratis este esperado duelo.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs Ecuador

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